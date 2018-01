Trump 'bacchetta' May su Brexit: sarei stato più duro con la Ue

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, 'bacchetta' la premier britannica Theresa May per come sta gestendo i colloqui con Bruxelles per l'uscita dall'Unione Europa. A una domanda se, al posto della May, si sarebbe comportato alla stesso modo, ha risposto deciso: "Se avrei negoziato in quel modo? No. avrei avuto un atteggiamento diverso". E poi, ulteriormente pressato, ha aggiunto: "Avrei detto che l'Ue non e' come dicono dovrebbe essere. Sarei stato piu' duro per uscire". Il passaggio e' contenuto nell'intervista al giornalista britannico Piers Morgan, per l'emittente ITV, in cui ha anche rivelato di aver ricevuto due inviti per i prossimi mesi a Londra. Trump non e' molto amato nel Regno Unito dove nei mesi scorsi una petizione per impedirgli la visita raccolse oltre un milione e 800mila firme. Nell'intervista, il presidente ha rivelato di aver ricevuto un invito per l'estate (dopo il summit Nato di Bruxelles, in programma l'11 e il 12 luglio) e uno per ottobre, quando sara' una vera e propria 'visita di Stato' con tutto cio' che esso comporta (ricevimento a Buckingham Palace, incontro con la Regina, parata sul Mall in carrozza scortata dalle Guardie a cavallo di Sua Maesta'". Downing Street pero' finora non ha confermato. L'intervista completa andra' in onda sera.