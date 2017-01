Trump chiama un altro finanziere ex Goldman, Scaramucci



Il giovane e rampante finanziere Anthony Scaramucci entra nell'amministrazione del presidente eletto Donald Trump, allungando la lista degli ex di Goldman Sachs che lavoreranno per la Casa Bianca. Lo riportano i media americani, compresi Wall Street Journal e Washington Post.



Scaramucci, capo del fondo speculativo SkyBridge Capital, fa gia' parte del team di transizione del presidente eletto. Ha lavorato per Goldman Sachs dal 1989 al 1996. Secondo il Wsj, dovra' fare da trait d'union tra l'amministrazione Trump e la comunita' d'affari in qualita' di advisor del presidente. Proprio ieri e' stata ufficializzata la nomina della 42enne Dina Powell come assistente economico del presidente eletto. Anche lei arriva da Goldman Sachs dove e' diventata partner nel 2010. Steven Mnuchin, scelto da Trump come ministro del Tesoro, e' stato alla Goldman per 17 anni. Gary Cohn, ex presidente di Goldman Sachs, e' stato scelto come capo del consiglio economico nazionale di Trump. Anche Steve Bannon, controverso capo stratega del prossimo inquilino della Casa Bianca, ha lavorato alla Goldman mentre Jay Clayton, designato a guidare la Security and Exchange Commission (Sec), l'authority sulla Borsa Usa, e' un noto avvocato di Wall Street con stretto legami con la banca d'affari.