Trump chiede un abbraccio tra Salvini e Di Maio

Alla Casa Bianca si parla molto dell'Italia. Specialmente ora che il governo di Roma e' in bilico. Mike Pompeo,mio compaesano abruzzese, qualche volta supera le richieste del comportamento etico e anche diplomatico, e mi da' novita' che nessuno conosce,trann ovviamente i cerfveloni che lavorano attorno al presidente Trump. Cosi',ho avuto modo di imparare che e' Trump a chiedere continuamente le ultime novita' politiche per quanto riguarda lo Stivale.

Gli danno un rapporto praticamente ogni giorno:le cose in Italia stanno cosi oggi,ma sono cambiate da ieri,e forse cambieranno domani... Tutti esprimono giudizi,danno consigli e Trump ascolta. Pero' e' proprio con Pompeo,suo fidato ministro degli Esteri, che il presidente esprime il suo pensiero,anzi il suo desiderio.

E qual'e' oggi il desiderio del presidente USA? Forse vi meraviglierete se vi racconto che Donald vorrebbe una pace lunga,duratura tra Salvini e Di Maio. "In fondo e' un ;po' come tentare di andare d'accordo con tua moglie" avrebbe detto Trump. "Eppoi,se finisci per litigare di brutto,puoi stare tranquillo che la prossima non sara'...migliore!". Cosi',con un paio di battute pronunciate,comunque,in tono serio. il presidente degli Stati Uniti si augura di vedere la pace politica in Itaiia. Chissa'!