Trump choc: "La tortura funziona. Isis? Il fuoco si combatte col fuoco". VIDEO

"La tortura funziona" ma mi affidero' alle decisioni "del mio gruppo" e in particolare del capo del Pentagono, James Mattis, e del direttore della Cia, Mike Pompeo. Cosi'il presidente Donald Trump, secondo alcuni estratti di un'intervista rilasciata alla Abc che sara' trasmessa integralmente questa sera. "Io voglio tenere il Paese al sicuro e quando tagliano le teste a persone che sono cristiane in Medio Oriente, quando l'Isis fa cose che non si vedevano dal Medioevo...personalmente ritengo che si debba rispondere al fuoco con il fuoco", ha detto il presidente rispondendo sulla possibilita' di reintrodurre la tecnica del waterboarding. Massimi funzionari dell'intelligence "mi hanno detto che la tortura assolutamente funziona", ha spiegato Trump, indicando che saranno comunque Mattis e Pompeo a decidere. "Mi affidero' a Mattis, a Pompeo e al mio gruppo. Se loro non vorranno farlo bene - ha dichiarato - se loro vorranno farlo lavorero' in quella direzione".