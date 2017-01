Trump choc: "La tortura funziona". Trump-Messico: salta il vertice sul muro

"Il presidente messicano ed io abbiamo concordato la cancellazione dell'incontro" alla Casa Bianca previsto per la prossima settimana. Lo ha detto il presidente Donald Trump, nel suo intervento alla conferenza dei parlamentari repubblicani a Filadelfia.

Trump-Messico: incontro con Pena Nieto "sarebbe stato sterile"

L'incontro con il presidente messicano Enrique Pena Nieto "sarebbe stato sterile". Lo ha detto il presidente Donald Trump, nel suo intervento alla conferenza dei parlamentari repubblicani a Filadelfia, definendo "concordata" la decisione di annullare la visita che era stata programmata per la prossima settimana alla Casa Bianca e poi cancellata per la faida su chi paghera' il muro al confine con il Messico.

Pena Nieto aveva annunciato, via Twitter, di aver comunicato alla Casa Bianca l'intenzione di rinunciare alla visita Washington, dopo che Trump gli aveva intimato di non presentarsi se non intendeva pagare per il muro. Incontrare Pena Nieto e' inutile se "il Messico non decide di trattarci in modo equo, con rispetto", ha rimarcato Trump. "Gli americani non pagheranno per muro - ha insistito il presidente Usa - l'ho chiarito al governo messicano". Poi e' tornato all'attacco dell'intesa di libero scambio con Messico e Canada, la Nafta. "Un pessimo accordo, un disastro - ha detto Trump - che ha prodotto 60 miliardi di dollari all'anno di deficit commerciale con il Messico".

Trump choc: la tortura funziona

"La tortura funziona" ma mi affidero' alle decisioni "del mio gruppo" e in particolare del capo del Pentagono, James Mattis, e del direttore della Cia, Mike Pompeo. Cosi'il presidente Donald Trump, secondo alcuni estratti di un'intervista rilasciata alla Abc che sara' trasmessa integralmente questa sera. "Io voglio tenere il Paese al sicuro e quando tagliano le teste a persone che sono cristiane in Medio Oriente, quando l'Isis fa cose che non si vedevano dal Medioevo...personalmente ritengo che si debba rispondere al fuoco con il fuoco", ha detto il presidente rispondendo sulla possibilita' di reintrodurre la tecnica del waterboarding. Massimi funzionari dell'intelligence "mi hanno detto che la tortura assolutamente funziona", ha spiegato Trump, indicando che saranno comunque Mattis e Pompeo a decidere. "Mi affidero' a Mattis, a Pompeo e al mio gruppo. Se loro non vorranno farlo bene - ha dichiarato - se loro vorranno farlo lavorero' in quella direzione".