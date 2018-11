Trump, Cnn vince la causa: va restituito il pass al reporter Jim Acosta

Usa: Casa Bianca restituira' "temporaneamente" accredito Acosta

La Casa Bianca restituira' "temporaneamente" l'accredito al giornalista della Cnn, Jim Acosta. Lo ha reso noto un portavoce poco dopo che un giudice aveva stabilito che al giornalista deve essere consentito di svolgere il suo lavoro. L'accredito gli era stato revocato dopo la conferenza stampa della scorsa settimana, in cui Acosta aveva fatto una domanda sulla carovana dei migranti dal Messico. E aveva scatenato la rabbia di Trump che lo aveva definito "maleducato e terribile". La Cnn si era rivolta alla magistratura appellandosi al primo emendamento della Costituzione americana, che tutela la liberta' di stampa. "Reintegriamo temporaneamente l'hard pass al giornalista", ha fatto sapere il portavoce, che ha pero' preannunciato "regole e procedure per garantire in futuro conferenze stampa giuste e ordinate. Alla Casa Bianca -ha aggiunto- ci deve essere decoro"

Il giudice federale Timothy J. Kelly ha ordinato alla Casa Bianca di restituire a Jim Acosta, corrispondente della Cnn, l'accredito ritirato la scorsa settimana. La Casa Bianca aveva adottato il provvedimento in seguito ad un acceso scambio tra Acosta e il presidente Donald Trump nella conferenza convocata dall'amministrazione dopo le elezioni di midterm.

Il giornalista aveva pressato The Donald con una domanda sulla carovana di migranti in marcia attraverso il Messico, un tema affrontato quotidianamente dal presidente nelle settimane precedenti al voto. Il botta e risposta tra Trump e Acosta aveva finito per coinvolgere una stagista, costretta a intervenire per sottrarre il microfono al corrispondente.

Nelle ore successive alla conferenza la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, su Twitter ha condiviso un video che ha mostrato in maniera dettagliata il comportamento di Acosta. Il filmato secondo alcuni media sarebbe stato alterato e, in particolare, velocizzato con l'obiettivo di enfatizzare i gesti di Acosta. "Nessuno ha manipolato il video, fatemi il piacere... L'ho visto, hanno solo fatto un primo piano. Hanno stretto l'inquadratura, se parlate di manipolazione siete disonesti", ha detto Trump la scorsa settimana.