Usa, Trump conferma: "Abbiamo ucciso al Baghdadi"

Al Baghdadi: Trump, "Si è fatto esplodere e ha ucciso 3 bambini"

"Abu Bakr Al Baghdadi ha fatto esplodere il suo giubbotto e ha ucciso tre bambini che erano con lui"e "la galleria era nascosto gli è crollata addosso". Lo ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump. "Dal suo corpo mutilato abbiamo avuto conferma della sua identità", ha aggiunto.

Al Baghdadi: Trump, "Missione in grande stile, morto da codardo"

"L'esplosione di Abu Bakr Al Baghdadi ha fatto crollare il tunnel dov'era". Lo ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump. "Siamo rimasti nel compound oltre due ore", ha aggiunto. "Le nostre forze hanno portato a termine la missione in grande stile", ha sottolineato. Era una persona perversa, cattiva e violenta e ora non c'è più. E' morto da codardo", ha aggiunto.

Al Baghdadi: Trump, ho visto in diretta il raid

"Ho visto il raid in diretta. Nessun americano è stato ucciso, ma ho visto cadere moltissimi miliziani". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump commentando l'operazione che ha portato alla morte del leader dell'Isis Al Baghdadi.

Al Baghdadi: Trump, notte importante per Usa e mondo ora più sicuro

La scorsa notte "è stata importante per gli Stati Uniti e per il resto del mondo con l'uccisione violenta di Abu Bakr Al Baghdad". Lo ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, dopo aver annunciato l'uccisione dell'ex califfo e assicurando che "il mondo ora è un posto più sicuro".



Al Baghdadi: Trump, la Russia ci ha aperto alcune basi

"La Russia ha aperto alcune delle sue basi e le abbiamo utilizzate per questa operazione". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump spiegando l'operazione di questa notte contro Al Baghdadi.

Al Baghdadi: Trump, Turchia informata, sono stati eccezionali

"La parte più difficile della missione è stata arrivare e andare via", ha rivelato il presidente Usa Trump parlando dell'uccisione di Al Baghdadi. "Abbiamo informato la Turchia, sono stati eccezionali anche loro, abbiamo sorvolato parte del loro territorio", ha aggiunto il presidente che poi ha ringraziato e elencato i Paesi che hanno contribuito: "Russia, Iraq, Siria, Turchia e curdi".

Al Baghdadi: Trump, seguire raid è stato come guardare film

"Abbiamo seguito in diretta il raid contro Al Baghdadi, è stato come guardare un film. Questo grazie alla nostra tecnologia". Lo ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, dopo aver annunciato l'uccisione dell'ex califfo dell'Isis.



Al Baghdadi: Trump, curdi ci hanno dato informazioni molto utili

"I curdi ci hanno dato informazioni molto utili" per l'uccisione di Abu Bakr Al Baghdadi. Lo ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, nella conferenza stampa in cui ha annunciato l'ucciso dell'ex califfo dell'Isis.

Isis: i curdi, operazione congiunta con intelligence Usa

Il comandante curdo in Siria parla di "operazione storica" e di un lavoro di intelligence congiunto che ha portato all'operazione in cui è stato ucciso il leader jihadista Abu Bakr al-Baghdadi. Mazloum Abdi, capo delle forze democratiche siriane guidate dai curdi che era il principale alleato locale degli Stati Uniti in anni di battaglie contro il gruppo di Stato islamico in Siria, ha detto che l'operazione è il risultato di un "lavoro di intelligence congiunto".

Isis: miliziani reagiscono a notizia, la jihad continuerà

I canali Isis collegati tra loro sui social network dicono che anche se la notizia è vera, la jihad continuerà, chiamando la morte di Baghdadi il fine ultimo della jihad: il martirio. Lo scrive in una serie di tweet Rita Katz, direttore del sito di intelligence Site. Sui social dei terroristi, la morte del leader viene collegata la sua morte a quelle di membri di spicco del passato: Bin Laden, Zarqawi, ecc. "I gruppi e i sostenitori online di Pro-IS stanno già contestando i rapporti", scrive Katz e paragonano la notizia della morte/cattura di Baghdadi ad un "record rotto", e invitando altri sostenitori a "perseverare e prepararsi, perché lo sentirete spesso".

Siria: testimoni, dopo raid Al Baghdadi portati via corpi

Dopo il raid nel covo dell’ex califfo, Abu Bakr Al Baghdadi, “sono stati portati via a bordo degli elicotteri Usa i corpi degli uccisi e due persone prese vive”. Lo raccontano alcuni attivisti di Idlib citati dai media arabi.

Isis: 9 morti in operazione coalizione Usa in villaggio Idlib

La coalizione internazionale a guida Usa che combatte l'Isis in Siria ha lanciato all'alba un grande attacco nel Nord della provincia di Idlib, nel Nord-Ovest della Siria, contro l'Isis e contro un gruppo jihadista legato ad Al Qaeda. La conferma arriva dall'Osservatorio siriano dei diritti umani e coincide con informazioni secondo le quali il leader dell'Isis, il califfo Abu Bakr al Baghdadi, sarebbe stato ucciso proprio in una operazione dei soldati americani, e con il tweet con cui il presidente Usa Trump ha annunciato che "qualcosa di molto grande è accaduto". Una squadra di otto elicotteri, tra i quali ci sarebbero anche i quattro intervenuti nel raid contro il covo di Baghdadi, hanno attaccato per 120 minuti posizioni dell'Isis e del gruppo legato ad Al Qaeda Hurras al Din (Guardiani della religione).

L'area attaccata è quella del villaggio di Barisha, il villaggio dove sarebbe stato ucciso Baghdadi, molto vicino al confine con la Turchia. Secondo l'Osservatorio, i jihadisti hanno risposto all'attacco, che ha causato la morte di nove persone, un numero che potrebbe aumentare a causa del grande numero di feriti, che l'Ong vicina all'opposizione siriana, con attivisti sul territorio e base a Londra non ha precisato. Si tratta di una insolita operazione in questa regione, dato che finora la coalizione a guida Usa ha concentrato i suoi sforzi soprattutto nell'Est e nel Nord-Est della Siria. L'operazione coincide anche con il ritorno dei soldati americani a Est, a protezione delle installazioni petrolifere e dopo l'annuncio di Trump del ritiro dal Nord-Ovest del Paese.

Isis: Ankara, operazione a Idlib coordinata con Usa

Il ministero della Difesa turco ha dichiarato che c'era un coordinamento con le autorità statunitensi prima dell'operazione antijihadista degli americani nella provincia siriana di Idlib che avrebbe portato alla morte del leader dello stato islamico (EI), Abu Bakr al Baghdadi. "Prima dell'operazione degli Stati Uniti nella provincia di Idlib in Siria ieri sera c'è stato uno scambio di informazioni e coordinamento tra le autorità militari di entrambi i paesi", dice un messaggio del ministero turco su Twitter. L'istituzione non si è pronunciata sui risultati di questa operazione né menziona il nome di al Baghdadi. Le forze armate turche mantengono una dozzina di osservatori militari nella provincia di Idlib, l'ultima ancora sotto il controllo delle milizie siriane armate contro Damasco, in gran parte islamisti o jihadisti. Diversi media statunitensi hanno sottolineato oggi che l'operazione di comando statunitense a Idlib ha preso di mira il leader dello Stato islamico e che sarebbe morto durante l'operazione, ma non vi è ancora alcuna conferma ufficiale.

Siria: fonti irachene, ucciso anche capo sicurezza Al Baghdadi

Nel raid americano sul covo di Abu Bakar Al Baghdadi “è stato ucciso anche il capo della sua sicurezza, Ghazwan Al Rawi”. Lo riferisce una fonte di sicurezza irachena citata da Sky News Arab.

Isis: fonti turche, Baghdadi era in luogo blitz solo da 48 ore

Abu Bakar Al Baghdadi era arrivato nel luogo dove è stato ucciso 48 ore prima dell'attacco. Lo riferisce un funzionario turco citato da Sky News Arab.

Al Baghdadi: testimoni, trovati cadaveri di 3 donne e 4 uomini

Dal luogo in cui è stato ucciso l'ex califfo, Abu Bakr Al Baghdadi, sono stati recuperati tre cadaveri di donne e quattro di uomini, compreso quello del leader. Lo riferisce uno dei ribelli siriani di Idlib citato dai media arabi.

Al Baghdadi: Fox, analisi biometriche confermano decesso

Le analisi biometriche per il riconoscimento facciale hanno confermato l'identità di Abu Bakr Al Baghdadi, ucciso durante il raid degli Usa nel villaggio di Barisha, nel Nord-Ovest della Siria. Lo scrive la Fox.