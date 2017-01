Trump, Democratici all'attacco: legge sul nepotismo contro Kushner

I Democratici al Congresso americano provano a bloccare la nomina di Jared Kushner, il genero del presidente eletto Donald Trump, come alto consigliere alla Casa Bianca. Un gruppo di deputati, tutti appartenenti alla Commissione Giustizia della Camera dei Rappresentanti, ha inviato una lettera al ministero della Giustizia e all'Ufficio di vigilanza etica perche' valutino le "implicazioni legali" conseguenti la nomina. Kushner, che compie martedi' 36 anni, e' sposato con la figlia maggiore del futuro presidente, Ivanka Trump, con cui ha avuto tre figli.

La tesi e' che la sua nomina possa violare la legge anti-nepotismo varata nel 1967 e che si applica al personale della Casa Bianca; si chiedono anche come potra' Kushner evitare conflitti di interesse tra i suoi affari e il lavoro alla Casa Bianca, nonostante i suoi avvocati abbiano gia' annunciato che Kushner rinuncera' all'incarico da presidente del suo gruppo, la Kushner Companies, e che vendera' molti dei suoi beni proprio per evitare la miriade di potenziali conflitti di interesse.

La nomina del magnate immobiliare, che non aveva alcuna esperienza politica prima di unirsi a Trump, editore tra l'altro del giornale New York Observer, e' stata confermata da Trump in un comunicato. "Jared e' stato uno straordinario asset e un consigliere fidato durante la campagna elettorale e la transizione; e io sono orgoglioso di tenerlo in un ruolo di leadership chiave nel mio governo".