Trump 'Fire and fury', il primo capitolo (integrale) del libro su Donald Trump

Tutti vogliono leggere il libro di Michael Wolff, viaggio a tratti allucinante nella Casa Bianca di Donald Trump. Appena uscito negli Stati Uniti sta già andando a ruba. Il presidente Usa attacca di nuovo su Twitter 'Fire and fury': "Ho dovuto affrontare le Fake News sin dal primo giorno in cui ho annunciato che avrei corso per la presidenza. Ora devo affrontare un Fake Book, scritto da un autore totalmente screditato. Ronald Reagan ha avuto lo stesso problema e lo ha gestito bene. Anch'io!", ha cinguettato da Camp David. Ma che cosa c'è scritto in 'Fire and fury'? Affaritaliani.it pubblica in versione integrale il primo capitolo del libro che sta terremotando la politica a stelle e strisce.

CLICCA QUI PER LEGGERE IL PRIMO CAPITOLO DI 'FIRE AND FURY' (pdf)