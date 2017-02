Trump, il pensiero italiano del presidente Us. L'Alt-Right che si rifà a Evola

di Dom Serafini

Non bastava Trumpusconi, cioé che Donald Trump sia molto simile a Silvio Berlusconi (eccetto per l’etá e statura...fisica, anche l’ossessione per i capelli é identica!), ora il collegamento con l’Italia spunta anche in un articolo de il “New York Times” che indica il filosofo italiano Julius Evola (nella foto sotto), come l’ispirazione ideologica dell’amministrazione del nuovo presidente americano.

Secondo la ricostruzione del “Times”, Stephen (Steve) K. Bannon, il consulente ideologico del presidente Trump, appartiene ad un filone dell’ultra destra che si identifica con la filosofia post-fascista ideata da Evola che in America viene definita alt-right (alternative right) ed é addirittura piú a destra del Tea Party. Un rappresentante del Tea Party nell’amministrazione di Trump é l’italo-americano di origini abruzzesi Mike Pompeo, ora direttore della Cia.





Il barone Giulio (Julius) Cesare Evola, nato e morto a Roma nel 1974 all’etá di 76 anni, é considerato da Richard Spencer, uno dei leader dell’ultra destra americana, come il piú affascinante uomo del 20mo secolo, tanto da essere citato nel discorso che Spencer fece alla conferenza dell’alt-right per celebrare la vittoria di Trump. Evola é ammirato anche dall’ultra destra greca e da quella ungherese ed é argomento di studi all’Universitá Aarthus, in Danimarca. Sul sito web di Bannon, Evola é indicato come “uno dei pensatori i cui scritti hanno creato le fondamenta su cui si basa il movimento alt-right”.