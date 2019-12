Trump, impeachment va avanti. Ecco le prossime tappe de processo a Donald

Con l'atto di accusa della Camera, formulato oggi dalla speaker Nancy Pelosi, l'inchiesta di impeachment per Donald Trump entra in una fase cruciale. I membri dell'aula esprimeranno il loro parere sugli articoli per la messa in stato di accusa del presidente americano, che per i democratici ha fatto pressione sull'Ucraina per ottenere un vantaggio personale in vista delle presidenziali 2020.Per l'approvazione serve la maggioranza semplice dei voti: essendo i membri 435, bastera' la meta' piu' uno, 218. Alla Camera i democratici detengono la maggioranza con 233 voti, contro i 197 dei repubblicani. Completano il conteggio un indipendente e quattro seggi vacanti. I rappresentanti voteranno ogni singolo articolo, per cui potrebbe verificarsi la situazione in cui l'impeachment venga votato ma non per tutti gli articoli in cui si contestano "condotte criminose" o "illegittime". Bill Clinton, per esempio, venne dichiarato "processabile" per "spergiuro" e "ostruzione alla giustizia", ma non per "abuso d'ufficio".

La scrittura degli articoli rappresenta un passaggio chiave nella procedura di impeachment. La Costituzione americana stabilisce che i reati per cui può scattare l’incriminazione vanno da tradimento a corruzione ad “altri gravi crimini e comportamenti scorretti”. Il presidente non è ufficialmente incriminato fino a quando la Camera non vota, a maggioranza semplice, l’approvazione degli articoli dell’impeachment. Anche il passaggio di un solo articolo comporta l'approvazione dell’impeachment.

L’approvazione dell’impeachment, secondo quanto stabilisce la Costituzione, apre il processo finale che si svolge al Senato dove servono i due terzi dei voti dei cento senatori per rimuovere il presidente della Casa Bianca. Ma in questo organo del Congresso la maggioranza è repubblicana, con 53 voti contro i 47 democratici. Per ottenere la rimozione di Trump, ai liberal servono 67 voti. Il processo al Congresso prevede anche la partecipazione del Giudice capo della Corte Suprema. Quello attuale è John Glover Roberts Jr, 64 anni, repubblicano.