Esteri

Venerdì, 15 febbraio 2019 - 08:03:00 Trump, in arrivo 8 miliardi per il muro ma i democratici ne concedono solo 1,8 L'accordo con i democratici per lo sblocco degli stipendi statali è arrivato rendendo fine allo shutdown più lungo di sempre, ma sono previsti solo 1,8 miliardi