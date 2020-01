Trump insiste: "Abbassare i tassi per avere un'enorme crescita"

"Una delle ragioni per cui voglio vedere abbassati i tassi di interesse è perché, francamente, vorrei rifinanziare ed estinguere il debito. Così avremo un'enorme crescita". Lo ha detto Donald Trump nell'intervista a Cnbc e Class Cnbc pubblicata su Milano Finanza in cui ha ribadito la sua convinzione che "il dollaro sia forte, troppo forte" e che "il tasso debba scendere, non va bene per la nostra industria manufatturiera". Il presidente ha ripetuto anche le sue critiche alla Federal Reserve: "vorrei che non avesse aumentato i tassi, non pensavo che l'avrebbe fatto". Nell'intervista, comunque, Trump ha rivendicato che gli Stati Uniti ha "un'economia incredibile. Il consumatore non è mai stato così ricco grazie alle riduzioni fiscali e alla semplificazione normativa - ha aggiunto - ma abbiamo un enorme potenziale e credo che faremo molto meglio".

Trump ha poi definito il Pil più alto del 2% un "buon risultato di cui molti si accontentano, io non lo sono". "La Fed non ha lavorato bene", ha aggiunto sottolineando comunque che si sono stati altri fattori negativi, tra i quali "la Boeing, il grande sciopero alla General Motors". "Ora con tutto quello che è successo, se non avessimo avuto un aumento così alto dei tassi penso che saremmo stati vicino al 4% e da 5mila a 10mila punti in più nell'indice Dow Jones. E' stato un grave errore e l'hanno ammesso", ha concluso.