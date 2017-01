Trump 'inviato' della Fallaci contro il terrorismo islamico

'Islamici , cristiani , terrorismo ,sicurezza ai confini ' questo e altro negli ultimi decreti di Trump sulla chiusura all'immigrazione e contro la lotta al terrorismo.

L'indimenticabile Oriana Fallaci, se avesse avuto la possibilità' di leggere un paio di provvedimenti che ieri Trump , con la velocita' della luce , ha 'sparato 'al mondo, potrebbe cominciare ad avere un occhio di riguardo verso il presidente americano. E da parte sua non e' nemmeno improbabile che il tycoon , un paio di libri della scrittrice , li abbia pure letti. Magari 'l'Apocalisse ' o 'la Rabbia e l'orgoglio'.

Nel giro di un pomeriggio ci ha fatto vedere come, senza se e senza ma, si può' porre uno stop al rischio terrorismo nel paese . Con la stessa rapidita' si e' pure accorto che esiste una minoranza cristiana , che poi tanto minoranza non e' ,che viene colpita, torturata, vessata e spesso uccisa in molte parti del mondo.

Un' attenzione che non ti saresti aspettato da uno come lui , deciso e muscolare. Invece si e' fatto sentire ,con un provvedimento forte a favore dell'ingresso dei rifugiati Cristiani . Una voce ancora piu' forte di quella della stessa Chiesa Romana . Una Chiesa che puo' solo denunciare ma che di fronte all'espandersi del problema dei rifugiati islamici e' sempre stata un po' tiepida.

Da ieri e per i prossimi 120 giorni i rifugiati di 7 paesi considerati culla del terrorismo , Siria , Somalia , Iran, Libia,Iraq ,Sudan e Yemen semplicemente non potranno piu' entrare negli Stati Uniti.

Per i siriani il divieto sara' gia' da ora prorogato sine die.

Successivamente verra' data priorità alle minoranze cristiane bistrattate e che con l'amministrazione Obama avevano più' difficolta' ad entrare rispetto agli stessi musulmani.

Misure populiste ? misure di chiusura ? Forse . Ma probabilmente nel 2001 i terroristi non si sarebbero potuti infiltrare negli Stati Uniti, imparare a pilotare aerei e poi centrare le torri.

E adesso il messaggio e' chiaro : meno rifugiati nel paese ( il 50% in meno), piu' controlli, nessun rinnovo di visto automatico. E dove potrebbero andare quelli che rimarranno fuori ? Magari in Europa , ospitale in maniera imbarazzante o magari verso quei Paesi che il terrorismo lo hanno sempre finanziato.