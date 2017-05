Trump: "La guerra al terrore non è guerra all'Islam"

Donald Trump tende la mano al mondo arabo, nel secondo giorno della sua visita in Arabia Saudita. La lotta contro il terrorismo non è una battaglia tra le religioni e le civiltà. Questo il messaggio che il presidente statunitense lancerà oggi in un discorso a Riad davanti a diversi leader del mondo musulmano. "Non è una battaglia tra differenti religioni (...) O differenti civiiltà" dirà il presidente, secondo gli estratti diffusi dalla Casa Bianca. "E' - continuerà - una battaglia tra barbari criminali che cercano di annientare la vita umana e genti di tutte le religioni che cercano di proteggerla. E' una battaglia tra il bene e il male".

Sabato Trump e il re dell'Arabia Saudita Salman hanno firmato un accordo in base al quale Riad comprerà armi e sistemi di difesa dagli Usa per 110 miliardi. L'intesa, secondo la Casa Bianca, è volta a far fronte comune contro le minacce dell'Iran.