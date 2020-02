Trump fa fuori l'ambasciatore in Ue e altri due teste sull'impeachment

Avevano testimoniato contro di lui durante l'inchiesta d'impeachment alla Camera: forte della piena assoluzione dalle accuse, il presidente Donald Trump li ha licenziati in tronco. Nel giro di poche ore, l'inquilino della Casa Bianca ha messo alla porta il tenente colonnello Alexander Vindman, advisor per l'Ucraina del consiglio per la sicurezza nazionale e ambasciatore Usa presso l'Ue, Gordon Sondland.

Silurato anche il fratello gemello di Vindman, Yevgeny, legale del consiglio di sicurezza. Un "massacro del venerdi' sera", come è stato immediatamente definito, per le analogie con il repulisti di Richard Nixon che il 20 ottobre del 1973, nel pieno dello scandalo del Watergate, ordino' al ministro di Giustizia Elliot Richardson e al vice William Ruckelshaus di licenziare il superprocuratore Archibald Cox. Si rifiutarono e furono costretti a dimettersi. Vindman, veterano di guerra decorato, e' stato scortato ieri all'uscita della Casa Bianca, insieme al fratello gemello.

E' stato cacciato "per aver detto la verita'", ha attaccato il suo avvocato David Pressman, addebitando il licenziamento ad una vendetta di Trump per la sua testimonianza. Sondland, magnate dell'industria alberghiera, e' stato un grande finanziatore di Trump prima di venire nominato ambasciatore a Bruxelles. In una nota, ha dichiarato di essere stato richiamato "con effetto immediato": ha ringraziato il presidente per "l'opportunita' di servire" e il segretario di Stato Mike Pompeo "per il costante sostegno".

Durante la sua testimonianza alla Camera, Vindman aveva parlato di pressioni "improprie" da parte di Trump sul presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante la telefonata dello scorso 25 luglio al centro dell'impeachment. Il tycoon chiese l'apertura di un'inchiesta per danneggiare lo sfidante per la Casa Bianca Joe Biden. Sondland, parlando in audizione, aveva precisato di aver eseguito gli ordini del presidente quando ha esortato funzionari di Kiev ad annunciare inchieste volte ad influenzare le elezioni del 2020.

Diversi esponenti dell'amministrazione che hanno testimoniato nell'ambito dell'inchiesta d'impeachment hanno lasciato l'incarico, da Fiona Hill, responsabile delle politiche europee in seno al consiglio di sicurezza a Kurt Volker, lo speciale inviato in Ucraina che si e' dimesso pochi giorni prima della sua audizione. Durante l'ottavo dibattito tra i candidati democratici nel New Hampshire, l'ex vice presidente Joe Biden ha chiesto ed ottenuto una standing ovation per Vindman. Il tycoon, durante un evento nella Carolina del Nord ha preso in giro i democratici per il disastro ai caucus dell'Iowa e ha promesso che continuera' a fare comizi anche dopo aver vinto le presidenziali del 2020.