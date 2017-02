Trump, lo psichiatra: "Paranoico come Hitler e Stalin". VIDEO

Aprire un ufficio psichiatrico a Palazzo Chigi per dimostrare che la "follia è al di sopra di qualsiasi corrente politica". Parola dello psichiatra Vittorino Andreoli, ospite di 'Viva l'Italia', il format video di AGI. Una proposta che aveva avanzato lui stesso qualche anno fa, non specificando però a quale presidente del Consiglio, che non deve suonare come una provocazione. "Ci sarebbe tanto da fare - ha detto Andreoli - io mi ero anche proposto ma non sono stato accolto", sarebbe stato un segnale forte per dimostrare che la follia è più democratica di ciò che si pensa, visto che è al di sopra di qualunque fazione politica. Trump paranoico come Hitler e Stalin Ma non si è parlato solo di politica nostrana.

"Trump paranoico come Hitler e Stalin"

L'intervista fatta ad Andreoli nella redazione di AGI dal direttore Riccardo Luna e dal condirettore, Marco Pratellesi, è stata a tutto tondo. Lo psichiatra ha commentato la definizione data da John D. Gartner, uno psicologo che insegna psichiatria alla John Hopkins University Medical School, sulla sindrome che affliggerebbe Donald Trump: il narcisismo maligno. Secondo Andreoli il problema del neo presidente degli Stati Uniti, è in realtà "paranoia, la stessa che aveva Hitler, Stalin e in Italia Mussolini". "Questi personaggi avevano la certezza che ciò che loro dicevano doveva piacere a tutti. Chi non apprezzava anadava fatto fuori".