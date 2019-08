Crisi di governo in Italia? Trump manda Pompeo a Roma

Informazioni ottenute in esclusiva da Affaritaliani hano rivelato la reazione del presidente degli Stati Uniti quando ha avuto la notizia del governo italiano in crisi. Dapprima Trump avrebbe detto: "Lasciateli fare, non c'e' nulla da fare". Poi pero' avrebbe cambiato idea e cosi' avrebbe chiesto al suo minisro degli Esteri Mike Pompeo di recarsi a Roma non ufficialmente e chiedere un incontro con Mattarella.

Il presidente italiano dovrebbe fare tutto quanto e' nel suo potere per tentare di risolvere la crisi. "Questo non e' il momento giusto per l'Italia" avrebbe detto Trump. "Il buco della crisi potrebbe spingere la Russia a fare passi dannosi per l'Italia".