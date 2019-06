Trump: media, verso emergenza nazionale per dazi contro Messico

Il presidente Donald Trump sta pianificando di dichiarare una nuova emergenza nazionale per imporre i dazi sulle importazioni dal Messico. Lo anticipa TheHill, citando una bozza della dichiarazione di emergenza.

Nel documento si sostiene che la dichiarazione dell'emergenza nazionale è resa necessaria "dal fatto che il governo del Messico non abbia intrapreso azioni efficaci per ridurre l'immigrazione di massa di stranieri illegali negli Stati Uniti attraverso il Messico". Trump ha già dichiarato un'emergenza nazionale lo scorso febbraio per giustificare l'invio anche della Guardia Nazionale alla frontiera. Il presidente ha minacciato tariffe del 5% a partire dal prossimo lunedì che saliranno gradualmente fino al 25% ad ottobre. Una delegazione messicana è a Washington da sabato scorso per tentare un'intesa in extremis ma la Casa Bianca ha diramato una nota indicando che allo stato attuale i dazi scatteranno come previsto.