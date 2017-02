Trump, nuovo bando immigrati. Russiagate? "Fake news"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato "un nuovo ordine esecutivo entro la prossima settimana per proteggere gli Usa". Lo ha detto in conferenza stampa dopo la bocciatura da parte dei giudici del bando precedente. Il nuovo decreto sull'immigrazione sarà "fatto su misura" dopo la decisione della Corte d'Appello del Nono Circuito, che ha confermato la sospensione sul bando degli arrivi da sette paesi a maggioranza musulmana, ha aggiunto il presidente rispondendo a chi gli chiedeva dei contenuti del nuovo decreto.

Trump: su contatti con Russia tutte "fake news"

Sui rapporti con la Russia "sono tutte fake news". Cosi' il presidente Donald Trump, interpellato sul caso del suo ex consigliere per la sicurezza nazionale, Michael Flynn, costretto alle dimissioni per i suoi colloqui sulle sanzioni con funzionari russi, intercettati dall'Fbi nonche' sulle notizie di "ripetuti contatti" tra il suo staff e Mosca durante le presidenziali.

Trump: "che io sappia" nessuno mio staff parlato con Mosca

"Che io sappia nessuno del mio staff ha parlato con Mosca" prima delle elezioni. Cosi' il presidente Donald Trump, ripetutamente incalzato dai cronisti sui presunti contatti di suoi collaboratori con i servizi di Mosca durante le presidenziali. Trump ha risposto alle domande dei giornalisti durante una conferenza stampa alla Casa Bianca durante otre un'ora e 15 minuti.