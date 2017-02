Trump e le relazioni pericolose con Mosca: staff sempre in contatto coi russi

L'allora presidente eletto Donald Trump e l'allora presidente in carica Barack Obama vennero informati delle costanti comunicazioni tra i collaboratori del miliardario durante le presidenziali e i servizi segreti russi. Lo sostiene la Cnn, citando fonti di intelligence. Sebbene contatti tra le squadre dei candidati alla presidenza e i governi stranieri non siano inusuali, e' stata la "frequenza" di queste comunicazioni ad allarmare l'intelligence americana che ha allertato Trump ed Obama. "L'Fbi e i servizi americani stanno ancora cercando di determinare i motivi di queste comunicazioni", per verificare eventuali collegamenti con gli attacchi informatici sferrati contro i democratici e la loro candidata alla Casa Bianca, Hillary Clinton, durante le presidenziali.

Se questo fosse il caso, l'escalation di quella che e' gia' stata denominata la 'Putin-connection', potrebbe diventare esplosiva. Non soltanto l'opposizione democratica ma anche i repubblicani reclamano un'indagine che potrebbe chiamare in causa lo stesso presidente Trump.

Trump: Nyt, suo staff in costante contatto con servizi russi

Collaboratori di primo piano del presidente Donald Trump hanno avuto "ripetuti contatti" con i servizi russi durante la campagna elettorale. E' la clamorosa rivelazione del New York Times, all'indomani delle dimissioni del consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn, per le comunicazioni illecite sul tema delle sanzioni con l'ambasciatore russo a Washington sulle quali avrebbe mentito perfino all'Fbi, oltre che alla Casa Bianca. Il quotidiano newyorchese, citando intercettazioni, fonti d'intelligence e magistratura, parla di "ripetuti contatti con dirigenti dei servizi segreti russi" e uomini vicini al presidente russo Vladimir Putin, tanto da allarmare il contro-spionaggio e il dipartimento della Giustizia Usa. "Ma non ci sono prove, al momento, di collusioni tra la campagna di Trump e i russi negli attacchi informatici sferrati contro la Democratic National Committee o per influenzare le elezioni" presidenziali, sottolinea il Nyt mentre i servizi stanno verificando il motivo di queste comunicazioni, intercettate durante controlli di routine.