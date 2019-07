Trump, Ocasio-Cortez e deputate dem all'attacco: "Razzista, ora impeachment"

USA: DEPUTATE DEM NEL MIRINO DI TRUMP, NON ABBOCCATE VUOLE DISTRARVI

''Non abboccate'', l'obiettivo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump è quello di ''volervi distrarre dal caos e dalla politica corrotta di questa Amministrazione''. E' quanto hanno detto in conferenza stampa le quattro DEPUTATE democratiche entrate nel Congresso americano dopo le elezioni di metà mandato dello scorso novembre e raggiunte da accuse razziste da Trump, che ha chiesto loro di ''tornare da dove sono venute''. Tutte cittadine americane, le DEPUTATE finite nel mirino sono Alexandria Ocasio-Cortez di New York, Rashida Tlaib del Michigan, prima donna di religione islamica a venir eletta al Congresso, Ayanna Pressley del Massachusetts e Ilhan Omar del Minnesota, nata a Mogadiscio e giunta negli Stati Uniti a 10 anni, diventata cittadina statunitense nel 2000. L'attenzione dovrebbe essere mantenuta sulle politiche di Trump e non sulle sue parole, ha detto Pressley, invitando a ''non abboccare'' e affermando che si tratta di un ''tentativo di distrarre dal caos e dalla politica corrotta di questa Amministrazione''. Omar e Tlaib hanno chiesto che Trump venga perseguito per commenti razzisti e xenofobi. Pressley ha invece respinto il tentativo del presidente ''di marginalizzarci e di metterci a tacere'', affermando che ''siamo più di quattro persone. La nostra squadra è grande. La nostra squadra comprende chiunque sia impegnato a costruire un mondo più giusto''. Omar ha aggiunto che ''gli occhi della storia ci stanno guardando'', condannando ''le operazioni di deportazione di massa'' e ''gli abusi dei diritti umani al confine''.

Trump, deputate dem: e' palesemente razzista;agenda nazionalista bianco

Il presidente Donald Trump e' "apertamente razzista" e con lui l'agenda dei nazionalisti bianchi "e' approdata nel giardino della Casa Bianca". Lo hanno sottolineato le deputate di colore prese di mira dal presidente: Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley e Ilhan Omar.

Trump, deputate dem Omar e Tlaib: momento impeachment e' arrivato

E' arrivato il momento di mettere in stato d'accusa il presidente Donald Trump con l'impeachment. Lo hanno detto le deputate democratica Ilhan Omar e Rashida Tlaib durante la conferenza stampa organizzata in risposta agli attacchi di Trump, rivolti anche contro le colleghe di partito Alexandria Ocasio-Cortez e Ayanna Pressley. Il presidente ha esortato le deputate, tutte d colore, a tornare nei loro Paesi d'origine, definendole anti americane perche' hanno difeso gli immigrati. "Non ho messo l'impeachment di Trump al centro della mia elezione o del mio mandato - ha detto la Omar - ma ormai non e' una questione di se ma di quando ed e' arrivato il momento di costringere il presidente a smetterla di prendere in giro il Paese". Molti parlamentari, le ha fatto eco la Tlaib, "chiedono l'impeachment. Sollecito la leadership della Camera ad agire per l'impeachment".