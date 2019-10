Trump: primo ok della Camera a procedura per l'impeachment

Trump: primo ok Camera a risoluzione su procedure impeachment

Primo via libera della Camera dei Rappresentanti Usa, in commissione "Rule", ad una risoluzione che delinea alcune prossime fasi della procedura d'impeachment contro il presidente Donald Trump. Il provvedimento, che fissa le regole sulle audizioni della commissione Intelligence, dalla divulgazione delle trascrizioni alla diffusione dei rapporti con quanto scoperto, è passata con 9 voti a favore e 4 contrari dopo quasi tre ore di dibattito. Le redini dell'inchiesta sul possibile impeachment dovrebbero poi passare alla commissione Giustizia. "Siamo alla fase successiva. La raccolta delle prove si sta concludendo. E' ora arrivato il momento di presentare le evidenze alla commissione Giustizia e al popolo americano e questa è la roadmap", ha dichiarato il presidente della commissione sulle regole della Camera, Jim McGoven. La misura sarà messa al voto oggi, il primo in Aula da quando è scattata l'inchiesta sulla messa in stato di accusa di Trump per le pressioni su Kiev affinché aprisse un'indagine sul rivale democratico in corsa per la Casa Bianca, Joe Biden.

Trump: Casa Bianca, procedimento impeachment "incostituzionale"

La portavoce di Trump ha rilasciato una dichiarazione su "l'ossessione sfrenata dei Democratici con questo procedimento di impeachment illegittimo" sulla scia del passaggio della risoluzione. Stephanie Grisham ha detto: "Il Presidente non ha fatto niente di male, e i Democratici lo sanno. L'ossessione sfrenata di Nancy Pelosi e dei Democratici per questo procedimento di impeachment illegittimo non fa male al Presidente Trump; fa male al popolo americano...". "Con il voto di oggi, il presidente Pelosi e i Democratici non hanno fatto altro che sancire nelle regole del Parlamento violazioni inaccettabili del giusto processo... I Democratici vogliono avere un verdetto senza dare all'Amministrazione la possibilità di montare una difesa. Questo è ingiusto, incostituzionale e fondamentalmente antiamericano". Parlando alla sua conferenza stampa di questa mattina, Pelosi ha detto che le regole delineate nella risoluzione erano "più eque di tutto ciò che è accaduto prima in termini di procedura di impeachment".