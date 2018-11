Trump rimuove la vice di Bolton come aveva chiesto Melania

Dopo un'iniziale titubanza, il presidente Donald Trump ha ceduto alle pressioni della moglie Melania e ha dato il benservito a Mira Ricardel, braccio destro del consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Bolton. "Mira Ricardel continuera' a sostenere il presidente mentre lascia la Casa Bianca per transitare ad un nuovo incarico nell'ambito dell'amministrazione. Il presidente e' grato alla signora Ricardel per il suo costante servizio al popolo americano e per aver perseguito in modo instancabile le priorita' della sua sicurezza nazionale", ha annunciato in una nota la portavoce di Trump, Sarah Sanders. Con una durissima ed inusuale mossa pubblica, Melania ha reclamato la testa della Ricardel definendola indegna: "Non merita piu' l'onore di servire in questa Casa Bianca".

Gia' mal sopportata da molti colleghi, compresi il capo di gabinetto John Kelly e il capo del Pentagono Jim Mattis, la fedele vice di Bolton, in carica da 7 mesi, ha fatto infuriare Melania per uno scontro relative al recente viaggio in Africa della first lady e all'utilizzo di risorse del Consiglio per la sicurezza nazionale. Non solo, lo staff accusa Ricardel, che alla fine non ha partecipato alla missione, di aver diffuso notizie false su quel viaggio per danneggiare l'immagine dell'inquilina della Casa Bianca. Inoltre, secondo la Cnn, sarebbe stata proprio la Ricardel - insieme al suo capo Bolton - a far trapelare ripetutamente indiscrezioni sull'imminente uscita di scena di Mattis, con l'obiettivo di indurlo a rassegnare le dimissioni. Trump si sarebbe infuriato per l'affondo pubblico di Melania contro la Ricardel, lanciato a sua insaputa e per di piu' all'indomani della pesante sconfitta dei repubblicani alle elezioni Usa di meta' mandato.