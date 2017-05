Trump e Russiagate: "Kushner voleva linea riservata per comunicare con Mosca"

Il genero del presidente Usa, Donald Trump, Jared Kushner, voleva realizzare una linea di comunicazione riservata e sicura con Mosca in collegamento con l'ambasciatore russo a Washington. Lo rivela il Washington Post secondo cui la proposta venne avanzata da Kushner l'1 o il 2 dicembre dell'anno passato, nel corso di una riunione alla Trump Tower a New York, presente anche l'ex consigliere per la sicurezza nazionale, Michael Flynn. Secondo il quotidiano Usa, l'ambasciatore russo, Sergei Kislyak, fu colto di sorpresa dalla proposta e passo' tutta la pratica direttamente al Cremlino. La scorsa settimana proprio il WP aveva preannunciato indagini nel quadro del Russiagate nei confronti di un importante personaggio impegnato alla Casa Bianca.