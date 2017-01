Trump: sarà Eisenberg, il tesoriere dei repubblicani, l'ambasciatore in Italia

E' fatta per Lew Eisenberg. Il tesoriere dei repubblicani e amico personale del neopresidente Usa Donald Trump sarà il nuovo ambasciatore americano in Italia. Secondo indiscrezioni, infatti, il Financial Chairman del Repubblican National Committee avrebbe già ricevuto la lettera di incarico e, salvo sorprese dell'ultim'ora, nei prossimi mesi traslocherà in via Veneto.

Tre erano i candidati per Roma: l’imprenditore edile di New York Peter Kalikow, dato fino a qualche giorno fa per favorito, il costruttore della Virginia Robert Pence, che era legato all’ipotesi di Romney segretario di Stato; e appunto Lewis Eisenberg.

Con la nomina di Eisenberg, esponente di peso del partito e strettamente legato all'inquilino della Casa Bianca, l'Italia secondo gli esperti potrà godere di maggiore attenzione da parte di Washington.