Trump, scatta un nuovo shutdown. E stavolta è "colpa" di un repubblicano

Usa: senatore Gop blocca voto, e' nuovo 'shutdown'

Negli Stati Uniti e' di nuovo 'shutdown' con i fondi federali bloccati, perche' il Congresso non e' riuscito ad approvare il bilancio. Dalla mezzanotte e un minuto di Washington, le 6:01 in Italia, tutte le attivita' federali, a partire dai servizi meno essenziali, sono state interrotte, come prevede l'Antideficiency Act, la legge varata nel 1884 per impedire al governo di non sforare il bilancio. E' il secondo 'shutdown' con Donald Trump alla Casa Bianca in meno di un mese, dopo quello tra il 19 e il 21 gennaio scorsi, scattato ad un anno esatto dalla sua inaugurazione. Anche questo secondo 'shutdown' dovrebbe durare poco perche' si prevede che il Senato approvi l'accordo bipartisan sul budget per il 2018 e il 2019 dopo la ripresa delle votazioni, all'una di notte (le 7 in Italia). Ad impedire il voto entro i termini e' stato il senatore repubblicano Rand Paul, con un intervento fiume per protestare contro l'aumento della spesa e del tetto sul debito.

Se approvata dal Senato, la legge di bilancio dovra' passare il vaglio della Camera prima di arrivare sul tavolo del presidente. "Il motivo per cui sono qui oggi e' per mettere la gente in difficolta' - ha detto Paul durante la sua arringa fiume con tanto di slide - voglio che ci si senta in difficolta'. Voglio che si spieghi agli elettori come si poteva essere contro il deficit dell'ex presidente Barack Obama e ora a favore di quello repubblicano". Il numero due del Senato, il repubblicano John Cornyn, ha definito Paul "un irresponsabile". Critica anche la minoranza democratica. "Paul ha votato per il provvedimento di tagli alle tasse, un buco da 1.500 miliardi nel budget. L'occasione per mostrare disciplina fiscale era il voto sulle tasse. Rinviare il voto (sul bilancio) non e' un atto di coraggio, significa metterci una pezza", ha attaccato via Twitter Brian Schatz, democratico delle Hawaii. Il via libera al bilancio non era comunque scontato ma per problemi alla Camera, non al Senato. La deputata democratica Nancy Pelosi, leader di minoranza, ha detto che votera' contro perche' il provvedimento non risolve la questione dei 'dreamers', i giovani immigrati portati negli Usa da bambini da genitori clandestini. Il direttore degli Affari legali della Casa Bianca, Marc Short, in un'intervista alla Cnn, ha ammesso che serve il sostegno di 50-60 deputati democratici per approvare il bilancio. "Capisco la posizione della Pelosi - ha detto - ma penso che molti parlamentari sosterranno la legge".