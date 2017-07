Trump: sceglie Jon Huntsman come ambasciatore Usa a Mosca

Il presidente Donald Trump ha scelto l'ex governatore dello Utah, Jon Huntsman, come prossimo ambasciatore degli Stati Uniti a Mosca. La scelta e' stata ufficializzata ieri sera dalla Casa Bianca che poco prima aveva confermato la notizia di un secondo incontro segreto tra Trump e il capo del Cremlino, Vladimir Putin, a margine del G20 di Amburgo, in Germania, lo scorso 7 luglio. Huntsman, che ha duramente criticato Trump durante le presidenziali del 2016, e' stato ambasciatore a Singapore durante la presidenza di George W. Bush e ambasciatore in Cina durante la presidenza di Barack Obama.

"Il governatore Huntsman ha avuto una distinta carriera come politico, diplomatico e uomo d'affari", ha tenuto a sottolineare la Casa Bianca che ha scritto il nome del futuro ambasciatore in Russia in modo scorretto, ovvero John anziche' Jon. Lo stesso Trump non aveva risparmiato attacchi a Huntsman. In una serie di tweet, tra il 2011 e il 2012, il miliardario lo ha chiamato "un peso piuma", "un debole", sostenendo che la Cina si era approfittata degli Usa mentre lui era ambasciatore a Pechino. A quanto pare, dopo le elezioni, le loro divergenze si sono appianate. Huntsman Era stato preso in considerazione anche come possibile segretario di Stato nell'amministrazione Trump.