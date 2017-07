Trump sconfitto in Senato: bocciato l'emendamento per cancellare l'Obamacare

Usa: Senato boccia emendamento per smantellamento Obamacare

Il Senato Usa con 55 voti contrari e 45 a favore ha respinto un emendamento che intendeva smantellare la gran parte dell'Obamacare senza nessun tipo di misura sostitutiva. Contro l'emendamento hanno votato anche 7 senatori repubblicani.

- I repubblicani che hanno espresso voto contrario sono: Dean Heller (Nevada), John McCain (Arizona), Susan Collins (Maine), Lisa Murkowski (Alaska), Shelley Moore Capito (Virginia Occidental), Robert Portman (Ohio) e Lamar Alexander (Tennessee). Secondo alcuni calcoli se l'emendamento fosse passato 32 milioni di persone avrebbero perso l'assicurazione medica in meno di 10 anni, ma anche si sarebbe determinato un aumento della spesa sanitaria del 20%. Visti i contrasti anche nel Partito repubblicano ora e' ipotizzabile che io GOP segua una via meno drastica nella liquidazione dell'Obamacare voluta dal presidente Usa, Donald Trump e definita come "skinny bill", "legge magra".