Trump, se Iraq ci caccia vogliamo soldi spesi per base

Dopo il voto del parlamento iracheno sulla risoluzione non vincolante per l'uscita delle truppe americane dal Paese, Donald Trump ha minacciato non solo "grandi sanzioni" ma anche di farsi restituire i soldi spesi per la base militare Usa. "Abbiamo li' una base straordinariamente costosa, costruirla e' costato miliardi di dollari, ben prima che io mi insediassi. Non ce ne andremo a meno che non ci restituiscano i soldi", ha detto il presidente americano.