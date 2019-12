Trump su Greta: "Si rilassi e vada al cinema".Lei replica: "Ci sto andando..."

Greta Thunberg è appena stata nominata "persona dell'anno" dal "Time" ma sul suo conto Donald Trump non cambia idea. "Dovrebbe lavorare sul suo problema di controllo della rabbia e poi andare a vedere un buon film con un amico! Calma Greta, calma!", ha scritto su Twitter il presidente degli Stati Uniti. "Ci sto lavorando", ha risposto, sempre tramite il social, la 16enne.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE