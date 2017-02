Trump su Israele: "Uno o due Stati? L’importante è la pace in Medioriente"



La soluzione dei due stati non e' l'unica opzione possibile per risolvere il conflitto tra israeliani e palestinesi. Lo ha detto il presidente Donald Trump, durante la conferenza stampa congiunta con il premier israeliano Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca. "Che siano due stati o uno stato per me va bene", ha osservato Trump rimarcando l'impegno a lavorare per la pace senza che gli Usa siano piu' paladini della soluzione dei due stati.



Trump, stop a insediamenti. Meno odio da palestinesi



"Vorrei vedere Israele fermare gli insediamenti per un po'". Lo ha detto il presidente Donald Trump, durante la conferenza stampa congiunta con il premier israeliano Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca. Da parte palestinese, Trump ha auspicato "meno odio", a cominciare da quello che viene insegnato nelle scuole, per raggiungere la pace.



Trump, "Onu ha trattato Israele in modo molto ingiusto"



Donald Trump ha denunciato come "ingiuste e "parziali" le iniziative intraprese all'Onu nei confronti di Israele. Durante la conferenza stampa congiunta con Benjamin Netanyahu, che ha fatto immediatamente seguito all'arrivo del premier dello Stato ebraico alla Casa Bianca, il neo-presidente americano ha preso spunto dalla recente risoluzione con cui il Consiglio di Sicurezza, il 23 dicembre scorso, condanno' la costruzione e l'ampliamento degli insediamenti nei territori palestinesi occupati: nell'occasione gli Stati Uniti, allora ancora guidati da Barack Obama, per una volta si astennero anziche' esercitare il proprio diritto di veto a favore del tradizionale alleato. "Ecco una ragione in piu'", ha sottolineato oggi Trump, "per cui noi respingiamo le azioni inique e parziali contro Israele alle Nazioni Unite, che a mio avviso hanno trattato Israele", ha insistito, "molto, molto ingiustamente".



Trump: Netanyahu, con Usa alleanza sara' ancora pui forte



"Israele non ha alleato migliore degli Stati Uniti e gli Usa non hanno alleato migliore di Israele ma con la leadership di Donald Trump penso che sara' ancora piu' forte". Cosi' il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, durante la conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca con il presidente Donald Trump.