Trump: "Vicini a un grande accordo con la Cina". Le borse volano

ll presidente americano Donald Trump ha twittato che Washington e Pechino sono "molto vicini ad un grande accordo" e le Borse hanno accelerato al rialzo. Secondo il Wall Street Journal, gli Stati Uniti avrebbero offerto alla Cina una riduzione del 50% delle tariffe esistenti per circa 360 miliardi di dollari sui beni importati negli Usa e l'annullamento del nuovo round di dazi che dovrebbe entrare in vigore domenica prossima.

Le parole di Donald Trump sull'accordo commerciale con la Cina rivitalizzano le Borse, che trattavano deboli dopo le parole di Lagarde e alcuni dati macro penalizzanti, a cominciare dalla crescita dei sussidi per la disoccupazione americani a quota 252 mila, peggio delle attese. Negativa anche la lettura della produzione industriale dell'Eurozona di ottobre, calata dello 0,5% sul mese precedente e del 2,2% annuo.

In rialzo quindi la chiusura di seduta per la Borsa, rianimata con Wall Street e gli altri mercati dall’ottimismo del presidente Trump circa un accordo nella guerra dei dazi tra Usa e Cina. L’indice Ftse Mib termina con un +1,02% a 23.390 punti, All Share +0,92%. Tra le blue chip in buona evidenza i titoli finanziari, bancari in primis, con Banco Bpm +3,23%, Ubi +3,96%, Unicredit +3,17%. Bene anche Unipol, Nexi sale del 2,46% dopo le voci circa una possibile integrazione con Sia. In rialzo Fca (+2,47%) dopo l’accordo sul contratto di lavoro siglato con i sindacati Usa. Bene Exor con un +2,33%, scende invece Juventus (-2,30%) che ha in corso l’aumento di capitale. Altri rialzi per Stm (+2,02%), Mediaset, Leonardo. Giù Italgas, Atlantia -1,03%. Ancora in calo Safilo con un -3,02%.