Tunisia: morta Lisa Ben Mhenni, la voce della rivoluzione

E' morta Lina Ben Mhenni, blogger tunisina, una delle voci più famose della cosiddetta 'Primavera Araba'. L'attivista, da tempo malata, è deceduta stamani, come ha riportato la tunisina Radio Shems Fm. Nominata per il Premio Nobel per la Pace nel 2011 e vincitrice di numerosi riconoscimenti internazionali, cyberdissidente, giornalista, nota per il suo blog 'A Tunisian Girl', Lina Ben Mhenni aveva 36 anni e alle spalle una vita di battaglie per i diritti umani.

Alla fine del 2010, quando un giovane venditore ambulante si diede fuoco innescando la Rivoluzione dei Gelsomini, Lina Ben Mhenni fu tra i primi ad arrivare a Sidi Bouzid per raccontare quello che stava accadendo nella culla della rivolta contro Zine Abidine Ben Ali, della rivoluzione che chiedeva pane e giustizia sociale.