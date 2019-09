Tunisia: morto l'ex presidente Ben Ali, deposto dalla primavera araba

TUNISIA: E' MORTO IL DEPOSTO PRESIDENTE BEN ALI

E' morto il deposto presidente tunisino Zine El Abidine Ben Ali, ricoverato nei giorni scorsi in Arabia Saudita. Lo rendono noto la radio tunisina Mosaique FM e il giornale Achourouk. Deposto durante la Rivoluzione del Gelsomini del 2011, Ben Ali aveva 83 anni e nei giorni scorsi era stato ricoverato a Gedda, in Arabia Saudita, perché ''molto malato'', come aveva spiegato la figlia Halima. Il suo avvocato, Mounir Ben Salha, in quell'occasione aveva ricordato che l'ex presidente era da anni in cura per un tumore alla prostata.