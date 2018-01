Turchia, in Francia il primo viaggio all'estero di Erdogan nel 2018

E' la Francia la prima destinazione all'estero per il 2018 per il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che il 5 gennaio sarà ricevuto a Parigi dal presidente francese Emmanuel Macron. "Gerusalemme, la Siria, l'Iraq, le relazioni tra la Turchia e la Ue e i temi regionali, in particolare la lotta al terrorismo, saranno al centro dei colloqui", ha detto il portavoce del presidente, Ibrahim Kalin, secondo cui "la visita servirà a far avanzare ulteriormente la nostra cooperazione con la Francia in un modo che sia vantaggioso per le nostre nazioni e per l'intera regione".