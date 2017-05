Turchia, operazione contro la Borsa di Istanbul: 57 arresti

Nuova operazione delle forze di sicurezza turche nell'ambito dell'inchiesta sul fallito colpo di Stato del 15 luglio: stavolta nel mirino e' finita la Borsa di Istanbul e nell'ambito del raid sono state fermate 57 persone, in sei diverse province. Oltre 100 gli ordini di arresto emanati, aggiunge l'agenzia di stampa Anadolu. Tutte le persone fermate sono sospettate di legami con il gruppo di Fethullah Gulen, il predicatore islamista un tempo vicinissimo al presidente Recep Tayyip Erdogan e che, dopo la rottura, vive in esilio in Usa. Da mesi il governo di Ankara accusa proprio lui di essere la mente che ha organizzato il tentativo di defenestrare Erdogan.