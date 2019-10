Ucciso il capo del'Isis al Baghdadi. Trump: "E' successo qualcosa di enorme"

Isis: fonti di Siria, Iraq e Iran confermano la morte al Baghdadi

E' stato ucciso il capo dell'Isis al Baghdadi. Il presidente degli Stati Uniti farà un "annuncio molto importante", ha fatto sapere la Casa Bianca e questo mentre i media americani parlano di un'operazione militare in Siria che ha come obiettivo il capo dell'Isis Abou Bakr al-Baghdadi. Secondo Cnn l'esercito, con il contributo della Cia che lo ha localizzato, ha preso di mira il leader islamista nel Nord della Siria. E secondo Fox News e Newsweek l'autoproclamato califfo potrebbe essere stato ucciso. Secondo fonti militari della tv "un obiettivo di alto profilo dell'Is" è stato colpito nel corso di un raid Usa nella zona di Idlib. L'identità della persona uccisa non può essere ancora confermata, spiegano le fonti, ma si crede si tratti proprio del leader dell'Isis Abu Bakr al Baghdadi (cosa confermata da fonti ufficiali iraniane e irachene), sono in corso i test del Dna. Il leader islamista si sarebbe fatto esplodere dopo un breve scontro a fuoco con i soldati Usa entrarti nel compound dove si nascondeva. Avrebbe azionato il detonatore di un giubbotto esplosivo facendosi saltare in aria. Il leader dell'Isis è stato colto dal raid mentre era con alcuni familiari. Due delle mogli sarebbero rimaste uccise probabilmente travolte dall'esplosione.

Something very big has just happened! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 ottobre 2019

Il comandante curdo in Siria parla di "operazione storica" e di un lavoro di intelligence congiunto che ha portato all'operazione in cui è stato ucciso il leader jihadista Abu Bakr al-Baghdadi. Mazloum Abdi, capo delle forze democratiche siriane guidate dai curdi che era il principale alleato locale degli Stati Uniti in anni di battaglie contro il gruppo di Stato islamico in Siria, ha detto che l'operazione è il risultato di un "lavoro di intelligence congiunto".

Due fonti di sicurezza irachene e due iraniane hanno detto di aver ricevuto conferma dall'interno della Siria che al Baghdadi è stato ucciso nel raid Usa. Lo scrive il sitgo di reuters. "L'Iran è stato informato della morte di Baghdadi da funzionari siriani che l'hanno appreso sul campo", ha detto uno dei funzionari.

Isis: i curdi, operazione congiunta con intelligence Usa

Isis: miliziani reagiscono a notizia, la jihad continuerà

I canali Isis collegati tra loro sui social network dicono che anche se la notizia è vera, la jihad continuerà, chiamando la morte di Baghdadi il fine ultimo della jihad: il martirio. Lo scrive in una serie di tweet Rita Katz, direttore del sito di intelligence Site. Sui social dei terroristi, la morte del leader viene collegata la sua morte a quelle di membri di spicco del passato: Bin Laden, Zarqawi, ecc. "I gruppi e i sostenitori online di Pro-IS stanno già contestando i rapporti", scrive Katz e paragonano la notizia della morte/cattura di Baghdadi ad un "record rotto", e invitando altri sostenitori a "perseverare e prepararsi, perché lo sentirete spesso".