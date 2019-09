Ucraina: deputati votano abolizione immunità parlamentare

I deputati ucraini hanno votato martedì scorso per abolire l'immunità parlamentare, rispettando l'impegno della campagna elettorale del nuovo presidente Volodymyr Zelensky, che si è impegnato a sconfiggere la corruzione. Zelensky, che è stato un comico popolare prima di essere eletto in primavera capo di stato, guida una maggioranza parlamentare e l'emendamento costituzionale è il primo di una serie di riforme promesse.

"Se un legislatore ferisce una persona (in auto) o... commette qualsiasi altro reato, allora deve essere ritenuto punibile", ha detto il leader dei parlamentari prima del voto. "Faccio appello a tutti i deputati a fare quello che si è promesso al popolo per molti anni". In precedenza i legislatori potevano essere arrestati solo con l'approvazione del Parlamento.

Il cambiamento è ampiamente sostenuto dagli ucraini, ma alcuni deputati ed esperti hanno espresso la preoccupazione che potrebbe aprire la strada alle persecuzioni politiche nell'ex nazione sovietica, che ancora lotta con i tribunali corrotti. Il precedente presidente Petro Poroshenko aveva proposto per la prima volta la modifica costituzionale, ma solo ora è stata sottoposta ai legislatori per una lettura finale.