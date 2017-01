Ucraina, escalation di violenza nel Donbass

Terzo giorno di scontri tra l’esercito ucraino e i ribelli filorussi nei pressi di Avdijvka nel Donbass, la regione contesa dell’Ucraina orientale, in un’escalation che ha portato l’Unione europea a parlare di “aperta violazione” degli accordi di Minsk e il presidente ucraino Petro Poroshenko a interrompere la sua visita a Berlino.



Da domenica nei combattimenti sarebbero morte almeno 13 persone, tra cui 3 civili, 3 ribelli e 7 soldati ucraini, il peggior bilancio da quando è stato siglato un nuovo cessate-il-fuoco lo scorso dicembre. Le linee di rifornimento di gas ed energia sono state danneggiate tanto che i 16mila abitanti della città a una decina di chilometri da Donetsk, sono senza elettricità né riscaldamento, mentre le temperature toccano i meno 13-18 gradi Celsius, e 207 minatori sono rimasti bloccati per ore nel sottosuolo prima di essere tratti in salvo.



Il segretario generale del Consiglio d’Europa Thorbjorn Jagland ha invitato le due parti a cessare le ostilità che Mosca e Kiev si accusano reciprocamente di avere scatenato. “L’attuale escalation nel Donbass è una chiara prova del continuo lampante disprezzo della Russia per gli impegni presi a Minsk con l’obiettivo di impedire la stabilizzazione dell’area”, si legge in un comunicato del ministero degli Esteri ucraino. Mentre secondo il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov non sarebbero state “le forze armate ucraine, ma battaglioni di volontari ucraini a compiere i tentativi di attacchi su questo territorio” con lo scopo di “distogliere l’attenzione da una situazione interna molto precaria”.



Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite discuterà della situazione a porte chiuse. L’offensiva avviene proprio mentre, da quando Donald Trump si è insediato alla Casa Bianca, cresce il dibattito sulla revoca delle sanzioni imposte a Mosca a causa dell’annessione russa alla Crimea nel 2014 e del conflitto nell’Est Ucraina che in tre anni ha provocato la morte di oltre 9.600 persone.