Ucraina, marcia neonazista a Kiev. L'ultradestra scuote il Paese. Video

Non c'è pace in Ucraina perché due giorni prima dell'attentato in Crimea in cui uno studente del Politecnico di Kerch ha fatto una strage nell'istituto con un fucile d'assalto nella mensa, facendo 18 vittime e almeno 40 feriti e provocando sgomento nel Paese, Kiev è stata teatro anche della marcia dei neonazisti ucraini.

In occasione infatti della festa nazionale del "Giorno dei difensori della Patria" che si celebra ogni anno il 14 ottobre, la capitale ucraina ha visto sfilare le forze di estrema destra che raccolgono anche reduci dei gruppi paramilitari, soggetti che durante la guerra civile nel Paese si sono macchiati di gravi crimini.

Non più tardi di febbraio erano tornati a sfilare "promettendo di riportare l’ordine ucraino” in una nazione che è stata al centro delle tensioni fra il blocco Nato, di cui l'Unione europea fa parte e la Russia di Vladimir Putin che, dopo aver appoggiato il referendum in Crimea, ha annesso la penisola, facendo scattare le sanzioni commerciali del vecchio blocco occidentale. L'estrema destra si è anche presentata alle elezioni politiche in Ucraina, ma non è riuscita a sfondare.