Ucraina, premier si dimette dopo la frase: "Zelensky non capisce l'economia"

Si è dimesso il primo ministro ucraino. ​Lo ha reso noto l'ufficio della presidenza a Kiev, facendo presente che il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, prenderà in considerazione la lettera di dimissioni del premier.

Le dimissioni di Honcharuk arrivano due giorni dopo la diffusione online di registrazioni di una riunione di governo in cui il primo ministro ucraino affermava che il presidente Volodomyr Zeelensky "non capisce come funziona l'economia". Dopo aver inviato la lettera di dimissioni, che Zelensky ha detto di voler valutare, Honcharuk ha dichiarato sulla sua pagina Facebook che le registrazioni sono frammenti di discorsi assemblati insieme. "Il loro contenuto - afferma - crea l'impressione artificiale che la mia squadra non rispetti il presidente, che è il nostro leader politico". "Ho assunto questo incarico per eseguire il programma del presidente. Per me lui è un modello di apertura e onestà. Ho scritto la lettera di dimissioni per fugare ogni dubbio in merito al rispetto e la fiducia verso il presidente", ha sottolineato Honcharuk. "Molti gruppi d'influenza, che cercano di ottenere accesso ai flussi finanziari, possono beneficiare da questa presentazione, che non è vera", ha aggiunto il premier. A fianco di Honcharuk, si legge sul Kvyv Post, si è schierato il ministro dell'Economia, il Commercio e l'agricoltura, Timofiy Mylovanov, che era presente all'incontro da cui sono state estrapolate le registrazioni. A suo parere Honcharuk "è il miglior primo ministro della storia UCRAINA" ed è stato preso di mira da chi si oppone al suo impegno contro corruzione e interferenze straniere. "Non c'è corruzione nel governo, nessun travaso di denaro dal bilancio, nessuna frode per le imprese di stato o quote per le nomine politiche", ha aggiunto Mylovanov su Facebook, accusando gli oppositori di brigare per l'insediamento di un primo ministro meno onesto.

Avvocato, con un passato di consulente giuridico in società d'investimenti immobiliari, il 35enne Honcharuk si è insediato come premier il 29 agosto. Il presidente Zelensky, un ex attore satirico eletto in aprile con un programma di rinnovamento anticorruzione e anti establishment, lo aveva scelto dopo averlo apprezzato come collaboratore nei primi mesi del suo mandato. Honcharuk è entrato nel 2014 nell'amministrazione UCRAINA , come consulente del ministro dell'Ecologia Ihor Shevchenko e del primo vicepremier Stepan Kubiv. L'anno successivo è stato scelto come capo del Brdo, un ufficio per la semplificazione dei regolamenti dei rapporti fra stato e imprese, costituito dal ministero dell'Economia con il sostegno di Canada e Unione europea. Nel maggio 2019, il neoeletto Zelensky ha nominato Honcharuk come vice capo del suo ufficio di presidenza, con responsabilità per lo sviluppo economico. Dopo le elezioni parlamentari di luglio, Zelensky ha scelto a fine agosto di sostituire il primo ministro Volodymyr Groysman con Honcharuk.