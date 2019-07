Ucraina, trionfo di Zelensky alle legislative. Ha la maggioranza assoluta

Il partito del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Servo del Popolo, ha ottenuto il 42,18% dei voti con il 32,29% dei voti contati. Lo riferisce stamattina la Commissione elettorale centrale (CEC) dell'Ucraina. Si tratta di dati che confermano la schiacciante vittoria della formazione del neopresidente alle elezioni parlamentari. Al secondo posto, con il 12,69% dei voti, la Piattaforma d'opposizione una formazione che promuove il pieno ripristino delle relazioni con la Russia, seguita da Solidarieta' europea dall'ex presidente Petro Poroshenko, che non va oltre l'8,7% .

Le altre due formazioni che attualmente raggiungono il 5% necessario per entrare nel parlamento sono Batkivschina (Patria) dell'ex premier Yulia Tymoshenko e Golos (Voce) della rockstar Sviatolav Vakarchuk, rispettivamente all'8,7% e all' 8,19% dei consensi. Con questi risultati, Servo del Popolo sara' costretto comunque a negoziare con altre forze per raggiungere la necessaria maggioranza parlamentare di 226 deputati. "Ora le nostre priorita' sono la fine del conflitto e la lotta alla corruzione", sono le prime parole che Zelensky ha detto ieri sera dal suo quartier generale, subito dopo la pubblicazione dei primi exit poll.

Proiezioni, al partito di Zelensky la maggioranza assoluta

Il partito del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, "Servo del Popolo", ha conquistato la maggioranza assoluta nelle elezioni parlamentari di ieri. Lo affermano diversi media ucraina in base alle nuove proiezioni sulle schede scrutinate. Stando a questi dati, la formazione politica dell'ex comico diventato ad aprile capo dello Stato avrebbe superato il 44% dei voti, riuscendo così ad ottenere più di metà dei complessivi 450 seggi del parlamento ucraino.