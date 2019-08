Il Presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, e' tornato in Lussemburgo per sottoporsi alla "rimozione urgente della cistifellea". Lo ha annunciato in una nota l'esecutivo europeo. Juncker, 64 anni, e' rientrato prima dalle sue vacanze in Austria "per sottoporsi all'asportazione urgente della cistifellea", spiega l'istituzione in una dichiarazione.