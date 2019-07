Stasera sarà il momento della verità per la candidata presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Tra le 19.30 e le 20 si dovrebbe sapere se la ministra della Difesa tedesca ha ottenuto la maggioranza necessaria di 374 voti, cioè almeno la metà più uno degli eurodeputati in carica, che sono 747 (si arrotonda al numero intero più vicino), per succedere a Jean-Claude Juncker. Il voto, segreto, inizierà intorno alle 18, su schede cartacee. Hanno già annunciato che non la voteranno i Verdi (74 deputati) e la sinistra della Gue/Ngl (41). Dovrebbe essere a favore il Ppe (182 deputati), mentre restano i mal di pancia tra i Socialisti dell'S&D, che conta 154 deputati e che secondo l'europarlamentare belga Marc Tarabella sarebbe spaccato addirittura "a metà". I Liberali di Renew Europe devono ancora esprimersi, come pure i Conservatori dell'Ecr e i sovranisti di Id.

Ue, Lega verso l'appoggio a von der Leyen se aperture su commissario

La von der Leyen avrebbe dovuto incontrare ieri il presidente del gruppo nazionalista Marco Zanni, della Lega, ma il rendez-vous sarebbe saltato, ufficialmente per motivi di agenda della candidata. I 28 eurodeputati della Lega fanno però sapere che sono aperti "in linea di massima" a votare a favore della tedesca cristianodemocratica Ursula Von Der Leyen. Lo spiega il capogruppo di Identita' e Democrazia Marco Zanni all'Agi: "Aspettiamo maggiori aperture su programma e commissario italiano, poi decidiamo stasera, in linea di massima siamo aperti all'appoggio". Il voto di fiducia del Parlamento alla von der Leyen, che interviene in aula stamattina, inizierà alle 18.