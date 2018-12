Uk, May supera la mozione di sfiducia. Continuerà la trattativa sulla Brexit

La premier britannica, Theresa May, ha superato il voto di fiducia tra i parlamentari Tory innescato dal dossier Brexit. Per la premier e' stato un buon risultato (200 voti contro 117) considerato che nel 2016 aveva conquistato la leadership con 199 voti. Per conquistare il voto dei piu' riottosi, la premier ha promesso che non si ricandidera' alle elezioni del 2022. May non era presente alla camera dei Comuni quando e' stato letto il risultato, ma era gia' rientrata a Downing Street.