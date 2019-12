Uk, Sturgeon chiede referendum bis. Ma Johnson dice di no

Gb: Sturgeon chiede nuove referendum su Scozia, no di Londra

La premier scozzese Nicola Sturgeon ha annunciato di aver scritto al premier britannico Boris Johnson per chiedere un secondo referendum sull'indipendenza della regione settentrionale. Forte dello straordinario risultato alle elezioni della scorsa settimana, dove il Partito nazionalista scozzese (Snp) ha conquistato 47 seggi su 59, la leader di Edimburgo ha chiesto un trasferimento di poteri da Westminster a Holyrood per consultare di nuovo la popolazione dopo il referendum del 2014. Ma il governo di Londra non ha tardato a dire 'no'.

"La Scozia ha fatto capire chiaramente la scorsa settimana che non vuole che un governo Tory guidato da Boris Johnson ci porti fuori dall'Ue", ha sottolineato Sturgeon. "Questo e' il futuro che ci aspetta se non avremo l'opportunita' di considerare l'alternativa dell'indipendenza". Immediata la risposta da Londra: "Un secondo referendum sull'indipendenza il prossimo anno sarebbe una distrazione dannosa", ha sostenuto il governo in una nota. "Minerebbe il risultato decisivo del referendum del 2014 e la promessa fatta al popolo scozzese che si trattava di un voto nell'arco di una generazione".