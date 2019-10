Uk-Ue, Farage: "Accordo impossibile. Sarà extension. Se si vota, io in campo"

"Nessun accordo è ormai possibile. Penso proprio che sia tutto finito". Nigel Farage, il leader del Brexit Party, intervistato da Affaritaliani.it, si dice convinto che non ci siano più possibilità di intese tra Londra e Bruxelles sul tema della Brexit. "Il livello di ostilità espresso ieri dal signor Barnier (capo della negoziatore Ue, ndr) nei confronti delle proposte avanzate dal primo ministro Johnson sta a significare che la distanza tra le due posizioni è troppo grande per essere colmata". Quindi 'hard-Brexit' a fine mese? "Mi piacerebbe se ci fosse il 'no-deal Brexit' il 31 ottobre, e la inviterei ai festeggiamenti che organizzerei, ma ritengo che a questo punto una 'Brexit extension' sia più probabile", risponde Farage. Fino a quando? "Dipende dai negoziati con l'Unione europea, potrebbe essere fino alla fine di gennaio ma anche oltre questo termine". E infine: in caso di elezioni anticipate nel Regno Unito, lei sarà in campo con il Brexit Party? "Assoltamente sì". Obiettivo diventare primo ministro? "Difficile, francamente, ma saremmo in campo certamente se ci fossero le elezioni. E sono anche sicuro che prenderemmo un sacco di voti", conclude Farage.