USA. 11 democratici americani in Iowa per la nomination.

11 democratici americani si contenderanno a partire da oggi, nei caucus in Iowa, la nomination per confrontarsi con il candidato repubblicano Donald Trump.

Nomi conosciuti , altri meno ma tutti agguerriti. Tra questi Joe Biden, Bernie Sanders, Elisabeth Warren, Mike Bloomberg, Pete Buttigieg e Amy Klobuchar.

Il primo passo, di una lunga campagna, è in Iowa.

In questo Stato, piccolo, di soli tre milioni di abitanti, chi vince ottiene una spinta formidabile sia sotto il profilo mediatico che su quello delle donazioni a sostegno.

Le elezioni Usa cominciano in Iowa

Bernie Sanders è il favorito nei sondaggi ( 24%) lo segue Pete Battigie (16%) da Elisabeth Warren ( 15%).

In Iowa, pur essendo un stato prevalentemente ‘bianco’, la comunità latina è estremamente importante ed è cresciuta soprattutto nell’ultimo biennio.

Inoltre, per la prima volta, tre senatori Sanders, Klobuchar e Bennet non hanno potuto fare una campagna ‘porta a porta’ in quanto impegnati nel processo per impeachment a Trump. Ed anche qui battere le città ha un valore a volte decisivo.

Infine per la prima volta sarà pubblico pure il numero dei voti popolari e non solo quello dei delegati. E questo dato potrebbe ulteriormente aiutare il vincitore in termini mediatici.

La grande partita dei democratici è iniziata e sarà sicuramente senza esclusione di colpi