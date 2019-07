Usa 2020, Biden avversario numero 1 di Trump, ma... L'analisi

La stampa americana è convinta che l'avversario del presidente Trump nelle prossime elezioni presidenziali del 2020, sarà l'ex vicepresidente Jo Biden. Joe e' simpatico per milioni di americani, tra i quali gli italoamericani. Biden proviene dal Delaware, un piccolo Stato popolato di italiani della seconda geneazione. Joe nelle elezioni che lo avrebbero portato al Congresso, affermo' di avere sangue italiano nelle vene: sua nonna ,disse,era venuta in USA dall'Italia molti anni fa. Piu' tardi venne fuori la verita' e Biden riusci' a conquistare il cuore (ed i voti) dei nostri compaesani.

Ma non sara' questo un punto negativo messo in mostra dalla avversria nel dibattito, ossia la deputata Kamala Harris. Piacente donna di colore,dalla California, una lottatrice che fa paura a molti yomini politici. Nel primo dibattito Kamala affronto" Biden a viso aperto e sciorino' una lista di "difetti politici" che potrebbero bloccare l'ex videpresidente. Biden confesso' di essere stato preso di sorpresa e giuro' che sarebbe stato pronto, appunto per il dibattito del 31 luglio. Kamala e' molto vicina al socialista Sanders; d'accordo con lui per quanro riguarda "vita gratis per gli americani".Niente debiti per i colleges, pagare le scuole di chi vuole proredire, ospedale e visite mediche gratis e tanta altra roba per una spesa,ha detto,di 103 trilioni (trilioni) di dollari in dieci anni. Come detto prima, siamo alle prime schermaglie. Restano sette-otto mesi prima della convenzione nazionale.

Puo' anche succedere che uno "sconosciuto" si metta in evidenza e affrontare Trump per la poltrona alla Casa Bianca. Ha fatto tremare un editoriale della CNN (sempre molto vicina ai democratici) nel quale hanno scritto: non c'e' nessuno nella lista che possa sconfiggere Trump...